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قطع الطريق بتلا بالمنوفيه وتكسير قسم الشرطة بعد مقتل شاب

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قطع الطريق بتلا بالمنوفيه وتكسير قسم الشرطة بعد مقتل شاب قطع الطريق بتلا بالمنوفيه وتكسير قسم الشرطة بعد مقتل شاب

أرشيفيه

 

تجمهر العشرات من أهالى قرية البندارية صباح اليوم امام مركز شرطة تلا بمحافظة المنوفية وقاموا بتحطيم وتكسير النوافذ المكاتب داخل المركز بالشوم والعصى بحثا عن متهماقام بقتل شاب فى مشاجرة من اابناء القرية لخلافات مالية بين عائلتين بالقرية .

كما قطع الأهالى عدد من الطرق بمداخل مدينة تلا من جميع الاتجاه القادم من طنطا وطريق بابل وأشغلوا النيران فى إطارات السيارات وقاموا بقطع شريط السكك لحديدية عقب نشوب مشاجرةب القرية نتج عنها مقتل احد باناء القرية “محمد صلاح طراد” 17 سنة وإصابة 3 آخرين .بطلقات نارية بينهم وبين ارخين لخلافات مالية .

وعلى الفور إنتلقت قيادات مديرية أمن المنوفية بقيادة اللواء سعيد توفيق مدير الأمن ونائبه اللواء مجدى سابق لمكان الواقعة لمحاولة السيطرة على الموقف وغضب الأهالى .

وأكد محمد محمود – أحد أهالى القرية – أنهم فوجئوا عقب صلاة العشاء بثلاث سيارات محملة بالسلاح اقتحمت القرية بعد أن تم قطع التيار الكهربائى عن القرية نتج عنها مقتل شاب وإصابة 3 آخرين نقلوا لمستشفى تلا المركزى.
> وأضاف أن قوات الشرطة تدخلت وألقت القبض على متهمين وتجمع الأهالى أمام مركز شرطة تلا مكان إحتجازهم مطالبين بتسليهم لقصاص منهم إلا أن الشرطة رفضت وقامت بتهريب المتهملمكان اخر مجهول.

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