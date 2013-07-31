أكراد سوريا يسعون للمشاركة في مؤتمر “جنيف – 2″ بشكل منفصل

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء أن أكراد سوريا يسعون إلى المشاركة في مؤتمر “جنيف-2″ كوفد منفصل.

وذكرت وكالة أنباء (إيتار تاس) الروسية أنه بحسب الوزارة فإن روسيا تدرك نوايا أكراد سوريا ونعتقد أن هذا لا يثبت موقفا انفصاليا ، بل على العكس فذلك يظهر أن أكراد سوريا يسعون إلى العيش في دولة ذات سيادة حيث لا مكان للانقسام على أساس عرقي وحيث هناك ضمان للحقوق القانونية لكافة التجمعات السكانية.

وكان المجلس الأعلى الكردي في سوريا طلب شهر مايو الماضي المشاركة في مؤتمر (جنيف-2) ، وتأكد الطلب خلال زيارة وفد سوري إلى موسكو والمحادثات التي أجراها في وزارة الخارجية مطلع شهر يونيو الماضي.

أ ش أ