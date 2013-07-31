محافظة دمياط تقدم العزاء لأسرة الشهيد عباس العيسوي

زار اللواء فايز شلتوت وكيل أول الوزارة سكرتير عام محافظة دمياط أسرة الشهيد عباس العيسوي بقرية 7 التابعة للوحدة المحلية لسيف الدين مركز الزرقا والذى توفى فى احداث الارهاب بالششيخ زويد.

حيث قدم السكرتير العام واجب العزاء مؤكداً علي أن حق الشهيد عباس العيسوي لن يضيع هباءً وأنه قد نال شرف القرب من الله والشهادة وتلك منزلة عليا لا يلقاها إلا الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا .

وعبر السكرتير العام عن حزنه وعزائه لأسرة الشهيد عباس مؤكداً بأن هناك رعاية وخيراً عظيماً سوف يشمل أسرة الشهيد وكذلك تنمية قريته تكريما له .