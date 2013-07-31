إصابة عاملين في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتى”جبل والقراوى” بسوهاج

إصيب عاملين في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتى ” جبل ، القراوى ” بناحية بلصفورة بمركز سوهاج.

وكان اللواء محسن الجندي مدير أمن سوهاج ، قد تلقي أخطاراً من مركز شرطة سوهاج ، بفيد بورود بلاغ من مستشفي سوهاج الجامعي بوصول كلا من :- خالد جلال محمود34 سنة عامل ، يقيم بناحية بلصفورة دائرة المركز ، مصاباً بطلق ناري فتحة دخول وخروج بالفخذ ، ينتمى لعائلة “جبل” ، سالم محمد عبد الكريم40 سنة عامل ، مصاباً بجرح بالرأس واشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ ينتمى لعائلة ” القراوى ” .

بالأنتقال والفحص وسؤال شقيق المصاب الأول إبراهيم جلال محمود34 سنة عامل ، اتهم المدع أحمد حسين كمال الدين ، بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحيازته تجاه شقيقه نتج عنه إصابته ، وبسؤال شقيق المصاب الثانى السيد محمد عبد الكريم52 سنة عامل أتهم كلا من :- على جلال محمود ، ناصر جلال محمود ، بالتعدى على شقيقه بالضرب وإحداث إصابته بسبب مشادة كلامية بينهم.

ويشار إلى أنه يوجد خصومة ثأرية بين الطرفين محرر عنها المحضر رقم 6339 جنايات المركز لسنة 2000 الناجم عنها مقتل المدعو محمود السيد محمد20 سنة فلاح ينتمى لعائلة جبل ، والتي انتهت صلحًا بالمحضر رقم 2399 إدارى المركز لسنة 2005.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وتحرر عن ذلك محضر رقم 3331 إدارى المركز، وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.