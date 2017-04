The Wolverine في المرتبة الأولى عالمياً

تمكن فيلم الأكشن The Wolverine من الدخول مباشرة في المرتبة الأولى على شباك التذاكر عالمياً حاصداً مبلغ 86.1 مليون دولار، كما عاد فيلم Fast & Furious 6 بقوة الى المرتبة الثانية مع 24.5 مليون دولار. وتراجع الفيلم الكرتوني Despicable Me 2 من المرتبة الأولى الى الثالثة حيث سجّل 34.8 مليون دولار وعاد أيضاً فيلم White House Down الى المرتبة الرابعة مع 19.8 مليون دولار. وتراجع الفيلم الكرتوني Monsters University الى المرتبة الخامسة مع 15.6 مليون دولار.

في أميركا كما في العالم، دخل فيلم The Wolverine مباشرة في المرتبة الأولى حيث جمع مبلغ 55 مليون دولار على شباك التذاكر وتراجع فيلم The Conjuring الى المرتبة الثانية مع 16 مليون دولار. كما تراجع فيلم Despicable Me 2 الى المرتبة الثالثة مع 24.9 مليون دولار وليصبح مجموع إيراداته 306.4 مليون دولار. وكان التراجع أيضاً من نصيب فيلمي Turbo و Grown Ups 2 فتراجع الأول الى المرتبة الرابعة مع 13.3 مليون دولار والثاني الى المرتبة الخامسة مع 11.5 مليون دولار.

في الإمارات العربية المتحدة يعود فيلم World War Z الى المرتبة الأولى حيث شاهده 5299 شخص وتراجع فيلم Jackie Chan الجديد Shaolin الى المرتبة الثانية مع 4440 شخص. وعاد فيلم Now You See Me الى المرتبة الثالثة مع 4233 مشاهد ودخل فيلم Texas Killing Fields مباشرة في المرتبة الرابعة حيث شاهده 4107 شخص. وتراجع فيلم White House Down الى المرتبة الخامسة مع 4016 مشاهد.

في لبنان دخل فيلم The Wolverine مباشرة في المرتبة الأولى حيث شاهده 11014 شخص، وتراجع فيلم The Heat الى المرتبة الثانية مع 3691 مشاهد وبقي فيلم White House Down في المرتبة الثالثة مع 2523 شخص وعاد فيلم "حلوة كتير وكذّابة" الى المرتبة الرابعة مع 2283 مشاهد وتراجع فيلم Monsters University إلى المرتبة الخامسة حيث شاهده 1936 شخص.