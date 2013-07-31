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بالصور.. سكرتير عام كفر الشيخ يطالب بإنهاء مشاكل الصرف وأعمال الرصف

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بالصور.. سكرتير عام كفر الشيخ يطالب بإنهاء مشاكل الصرف وأعمال الرصف بالصور.. سكرتير عام كفر الشيخ يطالب بإنهاء مشاكل الصرف وأعمال الرصف

أكد المهندس حافظ عيسوى السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ أنه وافق على تشكيل لجنة فنية للعمل على حل مشاكل الصرف الصحى بدائرة المحافظة.

وطالب عيسوى بإيجاد حل نهائى لهذه المشكلة لارتباطها بصحة المواطنين، وإنهاء أعمال الصرف الصحى بدسوق، نظراً للطبيعة الخاصة لهذه المدينة وارتفاع كثافتها السكانية وضرورة دفع العمل بمحطة مياه الكشلة، ووضع برنامج زمنى لتشغيل المحطة بحد أقصى الأول من أغسطس، وأيضا محطة المفتى مركز سيدى سالم.

جاء ذلك أثناء انعقاد جلسة المجلس المحلى بحضور المهندس حافظ عيسوى السكرتير العام، واللواء أسامة متولى مدير أمن كفر الشيخ.

وأضاف عيسوى أنه وافق على إلغاء إسناد أعمال الرصف لوحدة الرصف التابعة لمديرية الطرق والنقل بكفر الشيخ وعودة طرح هذه الأعمال بمعرفة الوحدات المحلية للمراكز والمدن.

جدير بالذكر أن هذه هى الجلسة الأولى التى يغيب عنها المهندس سعد الحسينى محافظ كفر الشيخ بعد أحداث 30يونيو، والذى قدم استقالته عبر بوابة حزب الحرية والعدالة.

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