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كيف تضبطين موعد دورتك الشهرية في رمضان؟

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كيف تضبطين موعد دورتك الشهرية في رمضان؟ كيف تضبطين موعد دورتك الشهرية في رمضان؟

مع اضطرابات النوم ومواعيد الطعام تضطرب الهرمونات داخل جسم المرأة؛ مما يؤدي لحدوث اضطرابات في موعد الدورة الشهرية، وقد أثبتت الأبحاث أن هذه الاضطرابات تكون بالتأخير وليس التقديم، فكيف تعمل المرأة على ضبط موعد دورتها، خاصة في رمضان لتتمكن من الصيام براحة.

الدكتورة ناهد علوان طبيبة النساء والولادة تنصح نصحت بما يلي:
1. الإكثار من تناول الخضر والفواكه لضبط الهرمونات الأنثوية.
2. النوم قبل السحور لمدة 3 ساعات وعدم السهر طول الليل حتى موعد السحور.
3. شرب مغلي الميرمية قبل موعد الدورة بثلاثة أيام يقضي على تقلصات الرحم.
4. شرب مغلي الحلبة يعمل على تنظيم موعدها بمعدل ثلاثة أكواب توزع خلال ساعات الليل.
وأخيراً يجب أن نعلم أن كل امرأة يمكن القول بأن لديها دورة شهرية منتظمة، لكنها تحدُث على فترات مُتباعِدة جداً، أي كل 35 يوماً، وثَـمَّـة مَن تحدث لديهنَّ كل 21 يوماً والتوتر العصبي والقلق يؤثران على انتظامها، ويجب التعامل مع الأمر ببساطة.
ويمكن تناول حبوب منع الحمل قبل رمضان بشهر لضمان ضبط موعدها تماماً.

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سيدتي