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انتهاء أزمة البحارة المصريين العالقين على شواطئ موريتانيا

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انتهاء أزمة البحارة المصريين العالقين على شواطئ موريتانيا انتهاء أزمة البحارة المصريين العالقين على شواطئ موريتانيا

كتب : أ ش أ الأربعاء 31-07-2013 07:57

انتهت أزمة البحارة المصريين الذين كانوا عالقين على شواطئ موريتانيا، عقب اصطدام سفينتهم بمركب صيني في مدخل ميناء نواكشوط.

وأعرب البحارة المصريون عن الشكر والتقدير للسفير المصري في نواكشوط أحمد فاضل يعقوب، وأعضاء البعثة على ما قدموه لهم من عون إلى أن تم حل كافة مشكلاتهم وحصولهم على كافة مستحقاتهم المالية.

وصرح السفير أحمد فاضل يعقوب، خلال استقباله للبحارة في مكتبه بنواكشوط، بأن أزمة البحارة انتهت وأنهم سيغادرون إلى أرض الوطن سالمين على نفقة الشركة المتعاقدة معهم.

وكانت باخرة البحارة المصريين قد تعطلت في مدخل ميناء نواكشوط بعد اصطدامها بمركب صيني، وواجه البحارة عدة مشكلات بعد الحادث، وتواصلت السفارة المصرية معهم حتى وصلهم ما يحتاجونه من أغذية، وأجرت اتصالات مع السلطات الموريتانية والوكيل الملاحي حتى تم حصولهم على كافة مستحقاتهم المالية.

كما تدخلت البعثة المصرية لإعادة جوازي سفر اثنين من البحارة كانت إحدى هيئات التحقيق الموريتانية قد احتجزتهما لبعض الوقت.

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