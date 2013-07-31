القطامي يكرّم المتميزين في «مواصلات الإمارات»

كرّم معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة مواصلات الإمارات دفعة جديدة من فرق العمل المتميزة من ذوي الإنجازات في مواصلات الإمارات خلال الفترة الماضية، خلال حفل أقيم في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة بدبي، بحضور سعيد محمد الشارد نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس المكتب الاستشاري، ومحمد عبد الله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات، وعدد من المديرين التنفيذيين ومديري المراكز والإدارات، وأعضاء فرق العمل المكرمة. وأكد معاليه أن النجاح الميداني الملموس الذي تحققه المبادرات النوعية والمشاريع التنموية لمواصلات الإمارات يصب دون شك على أرض الواقع في صالح عملائها وجمهورها من أفراد ومؤسسات المجتمع.

وقال: "إن هذه النجاحات والإنجازات للمؤسسة في قطاع النقل والتأجير والخدمات الفنية لم يكن لها أن تتحقق إلا بجهود فرق العمل المتميزة والمبدعة التي تؤمن بروح العمل الجماعي وتحمل ثقافة الفريق الواحد وتتسم بالولاء والانتماء لوطنها ومجتمعها".

وقام معاليه بتكريم 15 موظفاً وموظفة تمكنوا من الحصول على شهادة مقيِّم داخلي معتمد في مجال التميز الحكومي وفقاً للنموذج الأوروبي للتميز المؤسسي، حيث اجتازوا المتطلبات الخاصة بذلك، حيث لفت معاليه إلى أن هذه الدفعة الجديدة تشكل إضافة مهمة لقاعدة الموظفين التي ستستند عليها المؤسسة في تقييم وتحكيم جوائزها الداخلية ومشاركاتها الخارجية المختلفة.

كما قام القطامي بتكريم فريق العمل الفائز بجائزة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا UITP وذلك في فئة (خدمة العملاء)، عبر مشروع نظام خط السير المزدوج لنقل طلبة المدارس الحكومية، والذي تنفرد به المؤسسة على مستوى العالم، وتقوم بتطبيقه بنجاح منذ العام الدراسي 1986/1987م وإلى الآن، حيث قام جاسم محمد المرزوقي مدير مركز المواصلات المدرسية بإهداء درع الجائزة إلى معالي حميد محمد القطامي تقديراً لدعمه المستمر.