إجازة عيد الفطر للجهات الاتحادية من 29 رمضان إلى 3 شوال

أصدر معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم بصفته رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات تعميماً يقضي بأن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك للوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية اعتباراً من يوم الأربعاء 29 رمضان 1434 هجرية الموافق 7 أغسطس 2012 إلى الثالث من شوال على أن يبدأ الدوام الرسمي اعتبارا من 4 شوال 1434.

وجاء التعميم رقم (29) لسنة 2013، الذي أصدرته الهيئة بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2012 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

وبهذه المناسبة رفع معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلاً الله العلي القدير أن يعيده على سموهم بموفور الصحة والعافية. والعافية، كما هنأ معاليه شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة السعيدة.