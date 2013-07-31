أخبار عاجلة

رئيس مجلس الدولة الأسبق: التعيين في القضاء بالكفاءة وليس المحسوبية -
مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية -
مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
بسبب التحليل.. عبد الحليم علي يعتذر عن منصب مدير الكرة بالزمالك -
عبد الحليم علي يدرس الاعتذار عن منصب مدير الكرة -
«الهداف والبديل الأمثل».. هل يستحق «الشيخ» العودة للأهلي؟ -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي -
رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة -
7 تصريحات X 24 ساعة -
مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. المصريين الأحرار بالإسكندرية يفتتح دورة رمضانية لألعاب الشاطئ

Google+ Print
بالصور.. المصريين الأحرار بالإسكندرية يفتتح دورة رمضانية لألعاب الشاطئ بالصور.. المصريين الأحرار بالإسكندرية يفتتح دورة رمضانية لألعاب الشاطئ

افتتح الدكتور شريف بغدادى الدورة الرمضانية لألعاب الشاطئ، التى استهلت بمباريات فى كرة القدم، وقد أقيم ثلاث مباريات فى الأدوار التمهيدية وأسفرت عن وصل 3 فرق للدور التالى، وأكد "بغدادى" على دور الحزب بالاهتمام بالشباب وما تتطلبه هذه الفئة العمرية المهمة، وقد حضر أيضا الافتتاح زاهر منسق الدوائر وعبد العليم أمين شياخة المنتزه.

وأعرب محمد صبحى أمين التنظيم بدائرة المنتزه عن سعادته بهذه الفعالية، وعلى تفاعل الشباب مع الحزب فى الأنشطة المفيدة، ولاسيما الرياضة، وأكد المسئول الفنى للبطولة على الروح الرياضية الجميلة بين الشباب، وأشار إلى أنه سيتم اليوم تكملة المباريات التمهيدية، على أن تبدأ غدا لعبة الكرة الطائرة وبطولة لعبة "الركت" الرياضة الشاطئية المفضلة لأبناء الإسكندرية.

1.jpg

G51f8a2c15fef2.jpg

G51f8a2c189319.jpg

G51f8a2c1b42b2.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365