بالصور.. المصريين الأحرار بالإسكندرية يفتتح دورة رمضانية لألعاب الشاطئ

افتتح الدكتور شريف بغدادى الدورة الرمضانية لألعاب الشاطئ، التى استهلت بمباريات فى كرة القدم، وقد أقيم ثلاث مباريات فى الأدوار التمهيدية وأسفرت عن وصل 3 فرق للدور التالى، وأكد "بغدادى" على دور الحزب بالاهتمام بالشباب وما تتطلبه هذه الفئة العمرية المهمة، وقد حضر أيضا الافتتاح زاهر منسق الدوائر وعبد العليم أمين شياخة المنتزه.

وأعرب محمد صبحى أمين التنظيم بدائرة المنتزه عن سعادته بهذه الفعالية، وعلى تفاعل الشباب مع الحزب فى الأنشطة المفيدة، ولاسيما الرياضة، وأكد المسئول الفنى للبطولة على الروح الرياضية الجميلة بين الشباب، وأشار إلى أنه سيتم اليوم تكملة المباريات التمهيدية، على أن تبدأ غدا لعبة الكرة الطائرة وبطولة لعبة "الركت" الرياضة الشاطئية المفضلة لأبناء الإسكندرية.