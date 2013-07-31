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بالصور| مظاهرات ليلية في تونس لأنصار الإسلاميين ومعارضيهم

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بالصور| مظاهرات ليلية في تونس لأنصار الإسلاميين ومعارضيهم بالصور| مظاهرات ليلية في تونس لأنصار الإسلاميين ومعارضيهم

كتب : أ ف ب منذ 41 دقيقة

تظاهر آلاف من أنصار التونسية التي يقودها الإسلاميون ومن معارضيها، بعد منتصف الليل في تونس، فيما تستمر البلاد ضحية أزمة سياسية عميقة.

وتجمع أنصار حزب النهضة الإسلامي الحاكم بعدد كبير في ضاحية باردو قبالة مقر المجلس الوطني التأسيسي، فيما نظم مؤيدو المعارضة مظاهرة مضادة ضد "الإرهاب" مطالبين بحل المجلس التأسيسي ورحيل الحكومة.

وقرابة الساعة الحادية عشر ليل الثلاثاء بتوقيت تونس، انضمت إلى مظاهرة المعارضة مجموعة إضافية كانت توجهت أولا إلى ساحة القصبة في العاصمة التونسية حيث مقر الحكومة، بهدف إضاءة شموع تكريما لثمانية جنود قتلوا في كمين الاثنين، نسب إلى مجموعة "إرهابية" عند الحدود مع الجزائر.

ومنذ اغتيال المعارض محمد البراهمي الخميس الفائت، ينظم أنصار السلطة ومعارضوها مظاهرات مضادة بعد الإفطار تخللها بعضها أعمال عنف.

ورفض رئيس الوزراء التونسي علي العريض الاثنين استقالة حكومته، مقترحا إجراء انتخابات عامة في ديسمبر المقبل.

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