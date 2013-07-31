وزير الداخلية التونسى يطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى

أعرب وزير الداخلية التونسى، لطفى بن جدو، عن اعتقاده بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية لإخراج البلاد من الأزمة التى تمر بها، مؤكدا استعداده للاستقالة.

يأتى هذا فى ظل تزايد مطالب المعارضة باستقالة الحكومة الائتلافية، التى يقودها حزب النهضة الإسلامى فى أعقاب اغتيال اثنين من أبرز السياسيين المعارضين فى البلاد.

وقال بن جدو لمحطة راديو موزاييك المحلية: "لدى رغبة كبيرة فى الاستقالة، وأنا مستعد للاستقالة"، وأضاف الوزير "يجب تشكيل حكومة إنقاذ أو حكومة وحدة وطنية، لإخراج تونس من عنق الزجاجة".

وجاءت تصريحات وزير الداخلية بعدما أعلن رئيس الوزراء، على العريض، رفضه استقالة الحكومة، مشددا على البقاء فى السلطة لحين إجراء انتخابات جديدة فى ديسمبر المقبل.