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تقنية حديثة لمنع الحجاج المخالفين من دخول مكة

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تقنية حديثة لمنع الحجاج المخالفين من دخول مكة تقنية حديثة لمنع الحجاج المخالفين من دخول مكة

 أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

كشف عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى الدكتور عبدالعزيز بن رشاد سروجي، أن إمارة منطقة مكة المكرمة أسندت إلى المعهد مهمة الإشراف على التقنية الحديثة التي ستوضع على مداخل مكة المكرمة لمنع الحجاج غير النظاميين من دخول مكة المكرمة في المواسم.وقال سروجي، إن المعهد أبرم اتفاقية تعاون مع أمانة العاصمة المقدسة للاستفادة من درس المرصد الحضري الذي أجراه المعهد، مشيرا إلى أن المعهد يشرف على خمسة مشاريع بحثية كبيرة مكلف بها العديد من الجهات الحكومية منها مشروع إدارة الحشود، ومشروع للإشراف على الخطة الاستراتيجية لوزارة الحج، ومشروع حول المرصد الحضري، ومشروع يتناول منع الحجاج غير النظاميين من الدخول إلى مكة المكرمة، إضافة إلى دخول المعهد في منافسة كجهة استشارية لمشروع الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي.

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