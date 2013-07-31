«تـراحم مكة» تضخ 328 ألفاً لكسوة عيد 470 أسرة

فهد المطيري (مكة المكرمة)

شرعت اللجنة الوطنية لرعاية أسر السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تـراحم» في مكة المكرمة، في ضخ أكثر من 328 ألف ريال بدل كسوة عيد الفطر، لأبناء الأسر المستفيدة من اللجنة. وبين رئيس مجلس إدارة لجنة تراحم في مكة المكرمة الشيخ يحيى الكناني، بأن عدد الأسر المستفيدة من برنامج كسوة العيد بلغ 470 أسرة تضم نحو 1644 فردا تقريبا، مشيرا إلى أن المبالغ التي تصرف للأسر تتراوح ما بين 300 ــ 1200 ريال بحسب عدد أفراد الأسرة، بواقع 300 ريال لكل فرد.وأضاف الكناني: إن «مشروع كسوة العيد يأتي في إطار حزمة من المشاريع التكافلية الاجتماعية التي يقدمها المحسنون من رجال وسيدات الأعمال الداعمون للجنة، بهدف رسم ابتسامة فرحة العيد على وجوه أبناء وبنات الأسر المستفيدة من اللجنة وإلباسهم الثياب الجديدة وإدخال البهجة على قلوبهم، وإشعارهم بوهج فرحة العيد وإن غاب عائلهم، فمجتمعهم لا تكتمل فرحته إلا بمشاركتهم لهم..