رفع 50 ألف طن نفايات في العاصمة المقدسة

أحمد الحسني (مكة المكرمة)

بدأت أمانة العاصمة المقدسة في تنفيذ خطتها لأيام الذروة من هذا الشهر الكريم في جميع المجالات مستغلة كافة الإمكانيات المتاحة لها من أجهزة ومعدات وقوى بشرية وذلك بمتابعة من أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة فضل البار، والمهندس عبدالسلام مشاط وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات.يشار إلى أنه في مجال النظافة فقد بلغ إجمالي وزن النفايات التي تم رفعها منذ بداية شهر رمضان وحتى يوم أمس أكثر من 50 ألف طن، وكانت الأمانة خصصت 8500 عامل نظافة للعمل في مكة المكرمة خلال هذا الشهر الكريم مجهزين بأكثر من 810 معدات مختلفة الأنواع والأحجام بالإضافة إلى تخصيص عدد من الفرق للعمل في نظافة المنطقة المركزية حول المسجد الحرام نظرا لما تشهده تلك المنطقة من كثافة بشرية هائلة خاصة خلال هذه الأيام والأيام المقبلة، كما تم تشغيل 170 صندوقا ضاغطا منها 45 صندوقا في المنطقة المركزية وذلك لاستخدامها في التخزين المؤقت. أما في مجال الأسواق والمواد الغذائية فتنتشر المحلات والمباسط الموسمية في جميع شوارع وأحياء أم القرى والتي تعد تقليدا من التقالبد الرمضانية وتشكل مظهرا جميلا من المظاهر الرمضانية الأصيلة بالعاصمة المقدسة، وقد شكلت البلديات الفرعية العديد من الفرق الميدانية للمرور على جميع هذه المحلات ومتابعتها والتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات الصحية ونظامية العاملين بها وللمحافظة على الإصحاح البيئي وعلى تقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين.الجدير بالذكر أن أمانة العاصمة المقدسة تسير وفق الخطة الموضوعة في كافة أعمالها خلال هذا الشهر الكريم وقد تم تكثيف الأعمال واستنفار الطاقات لتنفيذ الخطة على الوجه المطلوب خاصة مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم وقرب إجازة عيد الفطر المبارك.