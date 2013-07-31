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برنامج لخدمة المعتمرين المرضى

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برنامج لخدمة المعتمرين المرضى برنامج لخدمة المعتمرين المرضى

 أشواق الطويرقي (مكة المكرمة)

أطلق قسم الخدمة الاجتماعية الطبية بمستشفى النور التخصصي برنامجا لخدمة المعتمرين المرضى بالتعاون مع الفريق الكشفي بجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة، وذلك سعياً لتقديم الخدمة المتميزة وإسهاماً منها لكسب رضا الله تعالى أولاً وتقديم بعض الواجب تجاه المرضى من ضيوف الرحمن.وأوضح مدير مستشفى النور التخصصي بالعاصمة المقدسة الدكتور عبدالسلام عبدالرحمن نور أن هذا البرنامج يأتي في إطار التعاون المستمر بين مستشفى النور التخصصي وجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة وإحياء لثقافة العمل التطوعي لدى شباب العاصمة المقدسة.من جانبه أوضح رئيس قسم الخدمة الاجتماعية الطبية بالمستشفى ماجد القرني أن هذا البرنامج التطوعي يقدم خدمة جليلة للمعتمر المريض الذي يأتي إلى مستشفى النور التخصصي للعلاج حيث يكون في استقباله أفراد الفريق الكشفي فيقومون بتقديم المساعدة للمعتمرين المرضى والمقعدين وذلك من خلال تواجدهم في المدخل الرئيسي للمستشفى وقسم الطوارئ والعيادات الخارجية كما يقوم الفريق بتقديم خدمة الإرشاد للمرضى وذويهم والزوار والمراجعين، وذلك ابتغاء وجه الله تعالى ورجاء مرضاته.

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