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7 آلاف كسوة من جمعية الإحسان للأيتام

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7 آلاف كسوة من جمعية الإحسان للأيتام 7 آلاف كسوة من جمعية الإحسان للأيتام

 أحمد الحسني (مكة المكرمة)

أوضح مدير عام جمعية الإحسان والتكافل الاجتماعي بمكة المكرمة عبدالله النفيعي أن الجمعية تنفذ برنامج كسوة العيد للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية وأبنائها حيث تم تأمين سبعة آلاف كسوة تسلمها أصحابها وذلك لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم وليجد أبناؤهم ما يجده بقية أبناء الأسر الأخرى من اهتمام ورعاية بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن الجمعية ترعى عددا من الأسر يتجاوز عدد أفرادها 8000 شخص وتقدم لهم الخدمة وفق تنظيم دقيق يحقق أهداف الجمعية، ومن برامجها: تقديم سلال غذائية للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية عبر قسائم شرائية من عدد من الأسواق بمكة المكرمة، وكذلك تأمين بعض الأثاث عن طريق المستودع الخيري تحت مظلة الجمعية، بالإضافة إلى برامج الرعاية المقدمة لعدد من الفئات كالأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة.

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