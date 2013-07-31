4 آلاف كاميرا تتابع حركة المعتمرين

أحمد الحسني (مكة المكرمة)

تتلقى غرفة عمليات الدفاع المدني المطورة على مدار الساعة صورا حية لكافة أرجاء العاصمة المقدسة عبر 4 آلاف كاميرا تلفزيونية لسرعة توجيه الفرق والوحدات الميدانية لمباشرة البلاغات عن الحوادث والتدخل السريع لتجنب مخاطر الزحام والتكدس في داخل وخارج المسجد الحرام.وأوضح رئيس غرفة عمليات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة النقيب هيثم جميل المطرفي أن الكاميرات التي تغطي جميع أحياء مكة المكرمة تبث صورة حية وعالية الدقة عن حركة المعتمرين والمصلين لغرفة العمليات بما يفيد في توجيه الوحدات والفرق الميدانية لمناطق الزحام والتجمعات البشرية، بالإضافة إلى التواصل مع دوريات السلامة الراكبة وفرق الدراجات النارية لاتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنب كافة المخاطر المحتملة في هذه المواقع.وأشار النقيب المطرفي أن العمل يسير في الغرفة على مدار الساعة من خلال أربع ورديات يتم من خلالها استقبال كافة البلاغات و تمريرها عبر 20 خطا، إضافة إلى 10 خطوط ساخنة مرتبطة بالجهات ذات العلاقة بتنفيذ خطة الدفاع المدني لمواجهة الطوارئ بالتنسيق مع غرفة العمليات المشتركة، مؤكدا أن نظام إدارة البلاغات يقوم بتحديد مواقع المتصلين من خلال التنسيق مع إدارة تقنية المعلومات في وزارة الداخلية، حيث يمكن معرفة موقع المتصل عبر جواله، إضافة إلى إمكانية مشاهدته عبر الكاميرات المنتشرة في أنحاء العاصمة المقدسة.وكشف النقيب المطرفي عند استخدام نظام تتبع المركبات كتجربة أولى في رمضان هذا العام على 40 آلية من آليات الدفاع المدني بما يتيح إمكانية كبيرة في متابعة حركة الفرق الميدانية آليا وتوجيهها لمواقع الحوادث عن طريق الخرائط الجغرافية، بالإضافة إلى الإفادة من برنامج تحديد المواقع عن طريق بريد واصل في الوصول إلى موقع الحادث في أسرع وقت.وأوضح رئيس غرفة عمليات الدفاع المدني المطورة في العاصمة المقدسة «أن الأنظمة والتقنيات الحديثة في رصد المخاطر باستخدام المصورات الجوية أسهمت بشكل كبير في تطوير خطة توزيع وتمركز الفرق والوحدات الميدانية ودوريات الدفاع المدني وتسجيل كافة الحوادث والمخالفات وبلاغات السلامة في نظام المعلومات الجغرافية لدراسة مخرجاته والاستفادة من الإحصائيات والبيانات في تنفيذ خطط انتشار الوحدات والفرق الميدانية في المواقع عالية الخطورة».وأكد النقيب المطرفي وجود تنسيق مع شركات الاتصال المختلفة في المملكة لإرسال رسائل طوال شهر رمضان المبارك لتوجيه المعتمرين والمصلين المتجهين للحرم المكي في حال وصول المسجد الحرام لطاقته الاستيعابية بالتوجه إلى أقرب مسجد له من خلال مراقبة 21 شاشة في غرفة عمليات الدفاع المدني تنقل صورة متحركة وأخرى ثابتة للمسجد الحرام والمنطقة المركزية وكل أحياء العاصمة المقدسة.