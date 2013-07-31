إصابة ضابط سابق في الشرطة الليبية إثر انفجار عبوة في بنغازي

كتب : أ ف ب الأربعاء 31-07-2013 01:54

أُصيب ضابط صف سابق في الشرطة الليبية، مساء أمس، إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارته في مدينة بنغازي في شرق البلاد، حسبما أفاد مصدر أمني، مشيرا إلى أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة ابن الشرطي.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، إن "مجهولين زرعوا عبوة ناسفة في سيارة ضابط الصف أحمد البرناوي انفجرت به في منطقة السلماني الشرقي وسط مدينة بنغازي، مما تسبب بإصابته وابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات بجروح بالغة نقلا على إثرها للمستشفى"، مضيفا أن البرناوي "كان قد انضم إلى قوات حماية ثورة 17 فبراير وهي أول قوة أمنية تم تشكيلها عقب اندلاع الثورة من خلال المجلس الوطني الانتقالي".