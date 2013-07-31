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الاتحاد العام التونسي للشغل ينضم إلى المطالبين بحل الحكومة

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الاتحاد العام التونسي للشغل ينضم إلى المطالبين بحل الحكومة الاتحاد العام التونسي للشغل ينضم إلى المطالبين بحل الحكومة

كتب : رويترز الأربعاء 31-07-2013 02:46

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس، إلى حل التي يقودها الإسلاميون، بينما قال وزير الداخلية أنه مستعد للاستقالة، ما يزيد الضغوط على حزب النهضة المعتدل وسط أسوأ أزمة سياسية بالبلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وقال الاتحاد، وهو أكبر اتحاد عمالي في تونس، إنه يجب تشكيل حكومة تكنوقراط بدلا من الحكومة التي يتزعمها حزب النهضة والتي ترفض دعوات متزايدة من المعارضة العلمانية تطالبها بلاستقالة. وتعزز موقف المعارضة في تونس بعد أن عزل الجيش المصري الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي.

وقال الأمين العام للاتحاد حسين العباسي، في بيان، إن الاتحاد يدعو إلى حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة تكنوقراط بقيادة شخصية مستقلة. وأضاف أن الاتحاد "يعتبر الحكومة الحالية غير قادرة على الاستمرار في عملها".

وقال وزير الداخلية لطفي بن جدو، أمس، إنه مستعد للاستقالة مع تزايد الضغوط لحل الحكومة التي يقودها الإسلاميون.

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