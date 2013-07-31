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"تقصي الحقائق" الليبية تتلقى طلبات للتحقيق في انتهاكات تعرض لها سكان مصراتة

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"تقصي الحقائق" الليبية تتلقى طلبات للتحقيق في انتهاكات تعرض لها سكان مصراتة "تقصي الحقائق" الليبية تتلقى طلبات للتحقيق في انتهاكات تعرض لها سكان مصراتة

كتب : أ ش أ الأربعاء 31-07-2013 03:01

أعلنت هيئة تقصي الحقائق والمصالحة الليبية، عن شروعها في قبول الطلبات لتقصي الحقائق بشأنها في الانتهاكات التي وقعت على سكان مدينة مصراتة وضواحيها، وأيضا ما تم من انتهاكات على سكان تاورغاء.

وطالبت الهيئة المواطنين الليبيين ومؤسسات المجتمع المدني الليبية التعاون معها لكشف الحقائق وتزويدها بما يفيدها من وثائق وقرائن للوصول إلى الحقيقة.

وتسلمت الهيئة في بنغازي طلبات الذين تعرضوا للانتهاكات على يد النظام الليبي السابق، من سجناء الرأي، ومذبحة أبوسليم، والنازحين داخل ليبيا، وأحداث الجبل الأخضر لسنة 1995، وما بعدها، وإسقاط طائرة الخطوط الجوية الليبية بطرابلس عام 1992.

وقال رئيس الهيئة بمدينة بنغازى عمران أبورويس، فب تصريح صحفي اليوم، إن "الهيئة باشرت عملها بمقرها للنظر في الطلبات المتعلقة بالحوادث التي ارتكبها النظام الليبي السابق ويمكن للمتضررين التقدم ببلاغاتهم للنظر فيها طبقا للقانون".

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