دراسة: تناول الأسماك الزيتية خلال الحمل يقلل خطر الإجهاض

كشفت دراسة أسترالية حديثة، أن تناول الأسماك الزيتية خلال فترة الحمل يقلل فرص حدوث إجهاض أو معاناة الحامل من مشكلات خطيرة مثل سكر الحمل وتسمم الحمل.

وبحث القائمون على الدراسة من جامعة غرب أستراليا تأثير الأسماك الزيتية على الفئران الحوامل ووجدوا أن هذه الأسماك تعالج العديد من المشكلات الصحية من خلال خفض نسبة الالتهابات فى المشيمة.

وبينما عرف منذ فترة طويلة أن الأسماك الزيتية تساعد فى تعزيز نمو مخ الجنين، فإن هذه الدراسة هى الأولى التى تظهر أن تلك الأسماك تحسن وظيفة المشيمة.

ووجد الباحثون، وفقاً لصحيفة "ديلى تلجراف" البريطانية، أن استهلاك الأسماك الزيتية يؤدى إلى زيادة مستويات مادة فعالة فى المشيمة تتكون من خلال أحماض أوميجا-3 الدهنية وثبت أنها تعالج أعراض الالتهابات التى تعانى منها نحو ثلث السيدات أثناء الحمل.

وقال الباحثون، إن هذه الدراسة مفيدة للغاية، لأنها تظهر كيف يمكن للمشيمة أن تحول زيت السمك إلى مادة تحميها من الالتهابات.