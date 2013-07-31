«بر ثمالة» تودع 350 ألفا في حسابات الأسر المستفيدة

عكاظ (الطائف)

ضخت جمعية البر الخيرية بقرى بلاد ثمالة أكثر من ثلاث مائة وخمسين ألف ريال لمستفيديها من الفقراء والمحتاجين خلال شهر رمضان المبارك من العام الهجري الجاري 1434هـ.وأوضح رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد بن محمد الثمالي أنه جرى توزيع أكثر من 500 سلة غذائية على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية إلى جانب توزيع ما يزيد على 3000 وجبة إفطار صائم على المحتاجين، مشيرا إلى أن الجمعية أودعت مساعدات نقدية في حسابات الأسر الفقيرة والأيتام والمطلقات عبر بطاقة البركة، ليتمكنوا من تأمين احتياجاتهم في شهر رمضان المبارك، كما تم تحرير شيكات لعدد من المتزوجين، إضافة لمواصلة الجمعية بناء وصيانة عدد من خزانات سقيا الماء البالغ عددها 8 خزانات.وبين الثمالي مواصلة الجمعية على تلبية احتياجات الأسر خلال موسم رمضان وتوفير المواد الغذائية الأساسية لهم وتخفيف الأعباء عن ذوي الظروف الخاصة.ولفت إلى أن الجمعية مستمرة في صرف جميع مساعداتها طوال العام على المحتاجين من خلال ما يبذله أهل الجود والعطاء من صدقاتهم وزكواتهم للمحتاجين سائلا الله أن يقبل عطاء المحسنين.