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مراكز الأحياء تتنافس على «التجربة المميزة»

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مراكز الأحياء تتنافس على «التجربة المميزة» مراكز الأحياء تتنافس على «التجربة المميزة»

 عبدالله الداني (جدة)

أطلقت جمعية مراكز الأحياء في الطائف مسابقة «التجربة المميزة»، التي تهدف إلى تبادل الخبرات بين مراكز الجمعية المختلفة في أنحاء المحافظة، والاستفادة من البرامج المنفذة، وحصد لقب هذا العام مركز حي قروى.وشهد اللقاء الذي أقيم بمقر الجمعية نقاشات جادة بين رؤساء وأعضاء المراكز حول مهامهم وأعمالهم وتبادل الخبرات في تنفيذ الأنشطة الخيرية والاجتماعية في شهر رمضان المبارك وبقية العام.وأوضح أمين عام جمعية مراكز الأحياء الدكتور عبدالله صالح الغامدي أن هذه الفكرة جاءت للاستفادة من التجارب المتقدمة لتطبيقها بشكل متطور ومتميز والخروج بفائزين في كل مسابقة من خلال مواصفات ومزايا محددة مطلوبة من كل المراكز لضرورة توفيرها في الحي الذي يتبع له، معربا عن سعادته بما وجده من استعراض من تجارب مميزة أثناء الحفل مطالباً المراكز بالمزيد لخدمة أبناء الأحياء في الطائف.إلى ذلك، قال مدير مركز حي قروى محمد جابر القرشي أن فوزهم بجائزة هذا العام يحفزهم على مضاعفة الجهود حتى يحافظوا على اللقب، مؤكدا سعيهم لإشراك أبناء المحافظة في رفعة وتطور المنطقة ورفع مستوى التنافس بينهم. يذكر أن مركز حي قروى أحد المراكز التابعة لجمعية مراكز الأحياء بالمحافظة له نشاطات عدة كان من أهمها حملة تنظيف المساجد بعنوان «كلك ذوق»، وكذلك إقامة دوري في كرة القدم، ومسابقة «ليصل برك بأمك»، ومسابقة «فليصل رحمه»، ومسابقة «خير الجيران جاري».

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