إنجاز 70 % من السوق النسائي في القوز

عبدالله الفقيه (القنفذة)

استأنفت بلدية القوز مؤخرا، بناء السوق النسائي الواقع غرب سوق الخميس بالقوز، بعد توقف دام اكثر عن عامين.وأوضح رئيس البلدية أن المشروع توقف ما يقارب عامين بسبب خطوط مياه، مشيرا إلى أن أمانة جدة عالجت هذا التوقف وشرعت البلدية في استكماله، لافتا إلى أنه جرى إنجاز 70 % من المشروع وهو على وشك الانتهاء منه وسيكون سوق شعبي خاص بالنساء فقط.من جهة أخرى، استعدت بلدية القوز لاستقبال عيد الفطر السعيد وذلك بتهيئة شاطئ الجميعات، وعملت على إنارة الطريق المؤدي للشاطئ وسيتم افتتاح حديقة المملكة جنوب القوز، كما تكثف العمل في مراقبة الأسواق خلال أيام العيد.