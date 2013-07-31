فرق استشارية لدعم المستشفيات وتطبيق الجودة

ماجد النفيعي (الطائف)

شكل مدير الشؤون الصحية في محافظة الطائف الدكتور معتوق بن محمد العصيمي فرق ميدانية لدعم المستشفيات المختلفة، بهدف الارتقاء بالخدمات ومساندة إدارات المستشفيات في معرفة كافة الاحتياجات والمتطلبات.وأوضح العصيمي لـ «عكاظ» أن فرق الدعم التي تتكون من أطباء استشاريين في مختلف التخصصات، باشرت مهامها الميدانية في المستشفيات الكبيرة كمرحلة أولى، مشددا على أهمية تفعيل أقسام علاقات المرضى في المستشفيات من أجل خدمة المراجعين على مدار الساعة، إضافة إلى الإلتقاء بالمراجعين والمرضى المنومين لمعرفة متطلباتهم وملاحظاتهم.وأكد على أهمية تفعيل الجودة في كافة الأقسام والإدارات، للارتقاء بالخدمات وتطويرها، ما ينعكس بالإيجاب على المستفيدين، موضحا أن صحة الطائف استطاعت الحصول على شهادات معتمدة محلية وعالمية في تطبيقات الجودة المختلفة.وشدد على العمل بروح الفريق الواحد وتقديم أفضل الخدمات عبر المراكز الصحية والمستشفيات أو إدارات الشؤون الصحية المختلفة.وكان العصيمي ترأس اجتماعا بمساعديه ومديري المستشفيات والإدارات ذات العلاقة، ناقش فيه العديد من المواضيع المختلفة التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات وبحث العوائق والصعوبات التي قد تواجه أي إدارة أو مرفق صحي.إلى ذلك، كشف المتحدث الرسمي لصحة الطائف سراج الحميدان وجود برامج وفعاليات سيتم تفعيلها للنزلاء في مستشفى الصحة النفسية في الطائف وزيارات معايدة للمنومين في المستشفيات والذين منعتهم ظروفهم الصحية من قضاء العيد مع أسرهم.