بلدية غرب الدمام تختتم المهرجان بحشد جماهيري كبير

عكاظ (الدمام)

اختتمت بلدية غرب الدمام ملتقاها، حيث توج رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فارس محمد العريج الفريق الفائز بكأس الدورة الرمضانية الرابعة بعد أن تمكن من الفوز في ختام منافسات الدورة بركلات الترجيح.وشهد الحفل حضور عدد جماهيري كبير وعدد من أعيان المنطقة والمسؤولين،وكانت اللجنة المنظمة قد وزعت أكثر من عشرين جائزة قيمة على الجماهير الحاضرة كما تم السحب على عدد من الجوائز هواتف محمولة مقدمة من مركز التنمية الاجتماعي لأحياء الفيصلية والمنار والضباب.وقام المهندس فارس العريج بتوزيع الدروع والجوائز على جميع الداعمين والمساهمين في إقامة وإنجاح الملتقى.من جهة ثانية، عبر المهندس فارس عن سعادته البالغة فيما حققه ملتقى بلدية غرب الدمام الرابع بمشاركة الدوائر الحكومية من نجاح كبير وخاصة في جذب الأهالي والشباب الذين استمتعوا بجميع الفعاليات المصاحبة للدورة طوال 18 يوما.