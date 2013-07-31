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إيداع أكثر من 9 ملايين ريال في حسابات 10 آلاف طالب وطالبة

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إيداع أكثر من 9 ملايين ريال في حسابات 10 آلاف طالب وطالبة إيداع أكثر من 9 ملايين ريال في حسابات 10 آلاف طالب وطالبة

 سالم السبيعي (الأحساء)

أودعت الإدارة العامة للتربية والتعليم في محافظة الأحساء، ممثلة في إدارتي خدمات الطلاب، و إدارة الشؤون المالية مبلغ تسعة ملايين وسبعمائة وواحدا وثلاثين ألفا وأربعمائة وأربعة وستين ريالا وثمانية وسبعين هللة ( 9.731.464.78 ) في حسابات عشرة آلاف ومائتين وستة عشر ( 10216 ) طالبا و طالبة من المستحقين للمكافآت والإعانات، عن أشهر رجب وشعبان ورمضان وجزء من شوال للعام الدراسي 1433 ــ 1434 هـ.وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب سعود بن عبد العزيز الظفر أن الإدارة تقدم إعانات للطلاب والطالبات تتمثل في إعانة أبناء المعلمين المتوفين ، وإعانة طلاب القرى النائية، وإعانة الاغتراب، كما تقدم مكافآت شهرية لطلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم وطلاب التربية الخاصة.

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