صندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة يستضيف نادي سمو

عكاظ (الدمام)

استضاف صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة بالمنطقة الشرقية مساء أمس الأول بمقره بالخبر القائمات والمستفيدات من نادي سمو لذوي الاحتياجات الخاصة لبحث آلية دمج ذوي الاحتياجات بالمجتمع وتعريفهن بالفرص التدريبية والعملية المتاحة.وأكدت رئيسة الفريق بنادي سمو لذوي الاحتياجات الخاصة دلال العتيبي، أن اللقاء هدف إلى دعم المعوقات والرفع من معنويات ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف دمجهن في عملية التنمية المجتمعية ،مشيرة إلى أن الفريق يسعى إلى ترسيخ أهمية العمل الخيري بوصفه جزءا من المسؤولية الاجتماعية من خلال التواصل مع الصندوق.