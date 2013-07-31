الهيئة الملكية توقع اتفاقية تأجير ومذكرة تفاهم مع جمعية «أطعام»

طالع الأسمري (الجبيل)

وقعت الهيئة الملكية في الجبيل اتفاقية تأجير ومذكرة تفاهم مع الجمعية الخيرية للطعام ( أطعام) ووقع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في الجبيل الدكتور مصلح بن حامد العتيبي الاتفاقية ومذكرة التفاهم مع الأمين العام، والمدير التنفيذي للجمعية الخيرية للطعام ( أطعام) حمد محمد الضويلع في مكتبة في مبنى الهيئة الملكية.وقال الرئيس التنفيذي الدكتور العتيبي «إن الهيئة الملكية في الجبيل سباقة لدعم مثل هذه الأعمال الخيرية والتي تسهم في تأصيل وتعزيز نشر ثقافة العمل التطوعي» مضيفا، أن الهيئة الملكية ستقدم الدعم الكامل للجمعية والتعاون معها في جميع الفعاليات التي ستقام في مدينة الجبيل الصناعية. وقامت الهيئة كدعم منها بتأجير مبنى متكامل للجمعية في منطقة الصناعات المساندة كمساهمة وتشجيع وتعزيز لنشاطات وفعاليات الجمعية.وتضمنت بنود مذكرة التفاهم عدة محاور منها: التعاون والشراكة بين الطرفين لتفعيل برنامج حفظ النعمة، وعدم إهدارها عن طريق عمل برامج تثقيفية وإقامة المعارض والفعاليات، وتغطية جميع المناسبات والحفلات ذات العلاقة في مدينة الجبيل الصناعية. على أن تقوم الهيئة الملكية بالتفتيش الدوري على المرافق التابعة للجمعية، والتأكد من استيفاء الشروط والمتطلبات لمزاولة النشاط. هذا وقد التزمت الجمعية بإقامة برامج توعوية لعموم سكان مدينة الجبيل الصناعية.من جهته، قال حمد محمد الضويلع «إن الهيئة الملكية في الجبيل تعتبر رائدة في جميع المجالات ولهذا حرصنا على الشراكة والتعاون معها في نشر ثقافة حفظ الطعام لما تملكه هذه المدينة من بيئة مناسبة» وأضاف، الضويلع أن هناك برامج وفعاليات قادمة في مدينة الجبيل الصناعية، وهناك برامج خاصة لطلاب المدارس، حيث بدأت الجمعية في توزيع وجبات إفطار صائم منذ بداية الشهر الكريم للتعريف بدور الجمعية. مشيرا إلى أن الكثير من الشركات أبدت تعاونها مع الجمعية مثل: سابك، وأرمكو، إضافة إلى صدارة.