«بناء تتلقى تبرعا وتنوي تعيين سفراء لها من المشاهير

خالد البلاهدي (الخبر)

تلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام في المنطقة الشرقية (بناء) تبرعا ماليا من لاعب نادي الهلال المحترف يوسف السالم، ووكيل أعماله أحمد القرون في خطوه إنسانية وبادرة اجتماعية تعد من أوائل المبادرات في الوسط الرياضي. و قدم اللاعب السالم ووكيل أعماله دعما ماليا يمثل جزءا من العقد الاحترافي الذي تم توقيعه مؤخرا مع نادي الهلال لدعم أيتام جمعية «بناء». يشار إلى أن الجمعية تنوي تعيين سفراء لها من مختلف فئات الوسط الرياضي وكدعم منهم للمساهمة في كافة أنشطة الجمعية، وأبدى عدد من مشاهير الوسط الرياضي رغبتهم وموافقتهم للانضمام لهذا المشروع الخيري الكبير.