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«وفاء» المتقاعدين تصدر عددها الجديد

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«وفاء» المتقاعدين تصدر عددها الجديد «وفاء» المتقاعدين تصدر عددها الجديد

 عبد اللطيف الوحيمد ( الأحساء )

أصدرت الجمعية الوطنية للمتقاعدين في الأحساء العدد الثاني من مجلة الوفاء في 60 صفحة حافلة بأنشطتها وبرامجها وبموضوعات متنوعة عن التقاعد والمتقاعدين وبمقالات اجتماعية وصحية ونفسية لنخبة من الكتاب من بينهم صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد آل جلوي عضو شرف الجمعية.وأوضح رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام على بن صالح السويلم أن العدد شمل حزمة من المواضيع والمقالات والأخبار وما يتعلق باحتياجات المتقاعدين والمتقاعدات من عناية واهتمام في هذه المرحلة كالصحة والغذاء والنشاط الرياضي، وركز العدد على المشاركة في الفعاليات التي ساهمت بالتعريف بدور الجمعية تجــاه المجتمع، بالإضافة إلى النشاطات التي نظمتها الجمعية لمنسوبيها: كالرحلات والزيارات لداخل المملكة وخارجها.وشكر مدير الجمعية خليفة بن أحمد الزبدة كل من ساهم في دعم المجلة من كتاب ومختصين وداعمين متمنيا أن تسهم في إبراز الدور المناط بالجمعية تجاه المتقاعدين خاصة والمجتمع عامة.

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