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أسلاككم الخطيرة تعبر فوق رؤوسنا

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أسلاككم الخطيرة تعبر فوق رؤوسنا أسلاككم الخطيرة تعبر فوق رؤوسنا

 هليل الشمري ( بقيق )

ناشد المواطنون ممن يسكنون حرض.. الشركة للكهرباء بإزالة أعمدة الضغط العالي الواقعة وسط الطريق العام وبين المنازل .. كما طالبوا بمعالجة الأسلاك والأعمدة الساقطة قرب المنازل وأشاروا إلى أن بعض المواطنين حاول معالجة الأمر بربط الأسلاك المكشوفة بقطع من الأقمشة . وقالوا: إن الشركة تتجاهل مطالبهم كما تتجاهل الأخطار الصحية التي تسببها خطوط الضغط العالي الهوائية فوق مباني حرض كما تتباطأ في تنفيذ قرار تحويل هذه الخطوط إلى أرضية(عكاظ) قامت بجولة ميدانية على امتداد الطريق، ورصدت عدة ملاحظات أهمها توسط بعض الأعمدة الكهربائية ذات الضغط العالي الكبير 13800 فولت المنازل إلى جانب الأسلاك الكهربائية ذات الضغط العابرة فوق المنازل والشوارع كما رصدت أيضا انتشار الأعمدة الكهربائية بشكل عشوائي قريبة من الأرض ما ينذر بعواقب وخيمةويقول الأهالي في شكاواهم أن هذه الأعمدة الكهربائية ذات الجهد العالي الهوائي في نطاق الأحياء السكنية تشكل خطورة وطالبوا شركة الكهرباء بإعادة هيكلة الأعمدة الكهربائية، كما طالبوا بإزالة الكيابل الهوائية وتحويلها إلى أرضية أسوة بالمدن والبلدات الأخرى.

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