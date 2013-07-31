150 معاقا في الأحساء يبددون الفوارق مع الآخرين في مهرجان العيون

عبداللطيف الوحيمد (الأحساء)

شارك 150 معاقاً في المهرجان الأول لذوي الاحتياجات الخاصة الذي انطلق برعاية مستشفى مدينة العيون واللجنة الأهلية لأصدقاء الصحة. ويعد العمل أول مهرجانٍ يسلط الضوء على حقوق المعاقين وقدراتهم وإمكاناتهم ويشتمل على مسابقات ثقافية وألعاب ترفيهية ورياضية ونصائح طبية.وانطلق المهرجان بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية المعاقين الدكتور سعدون السعدون ومدير عام الجمعية عبداللطيف الجعفري ورئيس اللجنة الأهلية لأصدقاء الصحة محمد العمر وقدم الحفل مدير العلاقات العامة والإعلام التربوي في الإدارة العامة للتربية والتعليم سلمان الجمل.السعدون قال نساهم من خلال المهرجان في إعداد المجتمع نفسياً وتهيئته لقبول ذوي الحاجات الخاصة والبعد عن ردود الفعل السلبية تجاههم وما يساعدهم على دمجهم في المجتمع وتكوين مفهوم إيجابي عن الذات وقدم الشكر إلى أهالي مدينة العيون على المبادرة والشراكة الثلاثية بإتاحة الفرصة لجمعية المعاقين بالأحساء لمد جسور التواصل مع جميع ذوي الاحتياجات الخاصة.موضحاً بأن الجمعية تفتح أبوابها لجميع فئات الإعاقة.فيما أوضح الجعفري بأن الجمعية عملت على تنويع الفعاليات بحيث تكون شاملة لكافة المعاقين دون استثناء مع تخصيص العديد من الفعاليات الموجهة لذوي الإعاقة الحركية الأمر الذي أتاح الفرصة لمشاركة 150 شخصاً في فعاليات المهرجان إضافة إلى مشاركة مجموعة منهم في عددٍ من الفعاليات المسرحية والفكاهية التي ساعدتهم في التعبير عما يجول في خواطرهم.واضاف أن المهرجان شهد حضوراً لافتاً من المعاقين الذين تفاعلوا مع الفقرات فيما حرص بعض الزوار على خوض مسابقات مع المعاقين مما ساعد على دمجهم وتكوين علاقات فيما بينهم مشدداً على أهمية المساواة في الحقوق والواجبات بين هؤلاء الأشخاص وأقرانهم لتحقيق المستوى المطلوب من الرعاية والتأهيل والعمل ودعم الانتقال من الاستبعاد إلى الاحتواء والمساواة .