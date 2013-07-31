لقاء إفطار لكسر الحواجز بين قيادات موظفي في ولادة الدمام

عكاظ (الدمام)

نظمت صحة الشرقية بالتعاون مع برنامج تواصل إفطارا جماعيا لمديري المستشفيات بحضور مدير عام الشؤون الصحية الدكتور صالح بن محمد الصالحي ومساعديه.. الحفل أقيم بالمركز الترفيهي بمستشفى الولادة. واستهدف الحفل الجماعي جمع مسؤولي المستشفيات، لتعزيز التواصل الاجتماعي بينهم ومنسوبي كافة المشافي حيث تخلل الإفطار تبادل الأحاديث الودية والحوار حول بعض المشاريع المستقبلية التي تخص بعض مستشفيات المنطقة.مدير عام الشؤون الصحية الدكتور صالح محمد الصالحي شكر المنظمين للحفل، مشيرا إلى أن مثل هذه المناسبات تخلق جوا مناسبا للتباحث بين الموظفين والرؤساء وتناول التحديات الصحية والرؤى التي تصب في مصلحة الرقي بالخدمات التي تقدمها مستشفيات المنطقة للمستفيدين والسعي دائما نحو التميز والريادة، كما يهدف أيضا إلى كسر الحواجز بين الموظف والمسؤول إذ أن جلوسهم سويا على مائدة واحدة يزيد من المشاركة الروحانية والوجدانية بين الجميع، مدير إدارة العلاقات العامة والتوعية الصحية بصحة الشرقية خالد العصيمي قال إن هذه المناسبة اعتادت المديرية على إقامتها لتعزيز جو الأسرة الواحدة، وأضاف أن الافطار الجماعي يشعر الموظف والمسؤول بروح الفريق الواحد، ويطوي صفحات الخلاف إن وجدت، كما يشعر الجميع بالتكاتف، ويهيئ لهم بيئة عمل مناسبة، تضمن استمرارية التواصل بين الموظفين والمسؤولين خارج نطاق بيئة العمل.