الحلقة (19) من "طاحون الشر2": "ناصر" يشتري أرض "عوض"

كتب : شاهيستا شريف الأربعاء 31-07-2013 00:03

في أحداث الحلقة "التاسعة عشر" من مسلسل "طاحون الشر 2"، يذهب "ناصر" لـ"عوض" لشراء الأرض وتسجيلها، ويأخذ المال ويذهب لـ"أبوهلال" لدفع ثمن السلاح، ويقول له "أبوهلال" أن يطلب من "ناصر" الانضمام إليهم، ثم يتعصب "عاصم بك" عندما يعلم بأن "ناصر" قد اشترى الأرض ودفع ثمنها.

فيما يذهب "البري" ويحكي لـ"عاصم" أنه سمع "ناصر" يكلم "عوض" ويقول له أن يأتي معه ليكمل له حق الأرض، فيؤنبه أنه لم يقتل "عوض" وقتها لأنه كان بحوزته 2000 ذهبة، فيقترح "البري" على "عاصم" أن يجعل السرايا يقتلوه لأنه ليس معه سلاح للدفاع عن نفسه، ثم يطلب "عاصم" من أحد رجاله التقرب من "ناصر" حتى يأمن له، ويقول له إن "أبوهلال" معه 2000 ذهبة وأنه يريدهم.

من ناحية أخرى، يتكلم رئيس الكراكون مع "أبوذكي" ويقول له إنه متأكد أن "أبوشكري" ليس هو الفاعل، وأن الفاعل من خارج الحارة، ثم يذهب لبيت "أبوسعيد" ويحاول الصلح بينه وبين "أبوناصر"، ويندهش "أبوسعيد" من رئيس الكراكون الذي لا يريد أن يؤذي أحدا.

ويحكي "أبوفايز" لـ"أبومحفوظ" عن رفض "أبوشكري" لزواجه من "مروة"، ويؤنب "عاصم" "أبوفايز" لكلامه مع "أبومحفوظ"، ويقول له إنه لن يخرج "أبوشكري" من السجن حتى يوافق على زواج "أبوفايز" من ابنته "مروة"، ثم يعطي "أبوصبحي" إيراد الخان لـ"مروة"، ويسألها عن رأيها في زواجها من "صبحي" ولكنها ترفض.

وعلى جانب آخر، تقول "فخرية" لـ"نرجس" أن توافق على الزواج من "عاصم" حتى يُرجع لها ما أخذه منها، ولكن ترفض "نرجس" بشدة، فيقول "عاصم" لـ"فخرية" إنها ستوافق مُجبرة ويطلب منها الـ2000 ذهبة بقية دينها حتى تضطر على الموافقة على الزواج منه، ولكن "نرجس" تصر على الرفض.

ويأتي "عامر"، ابن "وفاء" وخطيب "هيام"، على الحارة، وتسأله عن كيفية معرفته باسم حارتهم، فيقول إنه عرف من المكتوب المرسل، فتسأل "هيام" وتحكي لها أنها أرسلت له مكتوب مع "ناصر"، وتغضب لأنه لم يخبرها، وتقول "وفاء" لـ"عامر" إنها كانت لا تريده أن يأتي للحارة لأنه هجم عليهم ناس من حارة الشماعين وهددوا "أبوناصر" بالقتل.

يذكر أن مسلسل "طاحون الشر 2" هو مسلسل سوري من بطولة بسام كوسا، منى واصف، صباح الجزائري، سلمى المصري، وميلاد يوسف، ومن تأليف مروان قاووق وإخراج "ناجي طعمي"، وتدور أحداث المسلسل في فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا، و تناقش الصراعات على السلطة والمال والثأر والحب.