الحلقة (20) من "قرمش": "فوز" تنشئ حضانة بالمنزل.. وتطلب من "مساعد" العناية بالأطفال

كتب : سارة سعيد الأربعاء 31-07-2013 00:16

شهدت أحداث الحلقة (20) من المسلسل الكوميدي "قرمش"، والتي تحمل عنوان "الحضانة"، إصرار "فوز"، زوجة "مساعد"، الذي يلعب دوره الفنان طارق العلي، على افتتاح مشروع حضانة للأطفال في منزلهم، وموافقته بعد محاولات كثيرة منها لإقناعه.

وتستغل "فوز" إجازة "مساعد"، وتطلب منه تغيير حفاضات الأطفال في الحضانة، ثم تجعله يقوم بإرضاع الأطفال واللعب معهم، ويمرح "مساعد" مع الأطفال في الحضانة بالمنزل حتى لم تعد تتحمل "فوز" صراخ الأطفال.

وتنتهي أحداث الحلقة بمشكلة تبديل أحد الأطفال، ويقوم والد الطفل بضرب "مساعد"، ثم يهدد "مساعد" زوجته "فوز" بينه وبين الحضانة.

مسلسل "قرمش"، بطولة طارق العلي وهيا الشعيبي وفاضل ناجي وشاهين شاهين، ومن تأليف أيمن الحبيل، ومن إخراج نعمان حسين.