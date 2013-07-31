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استكمال إجراءات وظائف معاهد جامعة الإمام حتى الغد

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استكمال إجراءات وظائف معاهد جامعة الإمام حتى الغد استكمال إجراءات وظائف معاهد جامعة الإمام حتى الغد

 خالد العصيمي (الدوادمي)

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في وكالة الجامعة لشؤون المعاهد العلمية عن بيانات المتقدمين للوظائف التعليمية للمعاهد العلمية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، والتي أجريت خلال المدة 28/ 8/1434هـ وحتى 3/9/1434هـ.ودعت وكالة الجامعة لشؤون المعاهد العلمية المتقدمين، لمراجعة إدارة التوظيف بالإدارة العامة لشؤون الموظفين بمبنى إدارة الجامعة بالدور الرابع لاستكمال اجراءات التعيين حتى نهاية دوام يوم الخميس 24/9/1434هـ، مع إحضار الوثائق المطلوبة ثلاث صور شمسية 4×6، وأصل وثيقة التخرج، وأصل السجل الأكاديمي، وأصل الهوية الوطنية.ويمكن للراغبين في الاطلاع على أرقام المتقدمين للوظائف التعليمية للمعاهد العلمية في مختلف التخصصات عبر موقع صحيفة «عكاظ» الإلكتروني.

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