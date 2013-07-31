استمرار القبول الإلكتروني في صناعي الخرج

عبد الله القرني (الخرج)

أعلن المعهد الصناعي الثانوي في الخرج عن استمرار استقبال طلبات المتقدمين لبرامج الدبلوم الثانوي الصناعي المطور للعام التدريبي 1434- 143، عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (www.tvtc.gov.sa) أو مراجعة قسم القبول والتسجيل بمقر المعهد في مدينة السيح. وأوضح مدير المعهد المهندس سمير بن عبدالله العسكر أن برنامج الدبلوم المطور من البرامج التدريبية الحديثة التي حرصت المؤسسة على إيجادها كمسارات جديدة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الراغبين في الالتحاق في برامج التدريب التقني والمهني ممن أكملوا الصف الأول الثانوي أو الثاني الثانوي في المرحلة الثانوية وفتح مسارات تدريبية لهم لاستكمال التدريب في برنامج المعاهد الصناعية الثانوية في مختلف مناطق المملكة للحصول على دبلوم المعاهد الصناعية الثانوية المطورة، إضافة إلى تطوير برنامج حاملي شهادة الكفاءة المتوسطة لتمكين الملتحقين فيه من الحصول على الدبلوم نفسه، لافتا إلى أن هناك برامج خاصة لمن لم يكملوا المرحلة المتوسطة. وبين أن شروط القبول في برامج الدبلوم الثانوي المطور تتضمن أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة إتمام الصف الأول ثانوي أو الثاني ثانوي أو شهادة الكفاءة المتوسطة، وأن يكون لائقا طبيا للتخصص المتقدم له، وأن يكون متفرغا للتدريب، وأن لا يكون قد حصل على شهادة تدريب تقنية أو مهنية سابقة تعادل أو تفوق الشهادة المتقدم عليها، وأن يبلغ السن النظامية للعمل حال تخرجه من البرنامج التدريبي، وأن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبار التحريري.