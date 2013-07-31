أخبار عاجلة

رئيس مجلس الدولة الأسبق: التعيين في القضاء بالكفاءة وليس المحسوبية -
مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية -
مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
بسبب التحليل.. عبد الحليم علي يعتذر عن منصب مدير الكرة بالزمالك -
عبد الحليم علي يدرس الاعتذار عن منصب مدير الكرة -
«الهداف والبديل الأمثل».. هل يستحق «الشيخ» العودة للأهلي؟ -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي -
رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة -
7 تصريحات X 24 ساعة -
مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

بلدية الخرج تبدأ تنفيذ خطة العيد

Google+ Print
بلدية الخرج تبدأ تنفيذ خطة العيد بلدية الخرج تبدأ تنفيذ خطة العيد
بدأت إدارة الحدائق وعمارة البيئة في بلدية الخرج تنفيذ خطتها التجميلية لميادين وشوارع السيح، استعدادا للاحتفال بعيد الفطر المبارك. وتشهد الحدائق والمتنزهات والطرق والشوارع الرئيسة والميادين العامة بالسيح أعمالا مكثفة لتركيب أعمدة الإنارة التجميلية وتجهيز المواقع الترفيهية ومواقع العروض المختلفة، إلى جانب المواقع الأخرى التي تضم الأسواق والمراكز التجارية والمدن الترفيهية. يذكر أن احتفالات العيد لهذا العام تقام في برج مياه الخرج على طريق الملك عبدالعزيز وتشتمل على مجموعة من البرامج والفعاليات الثقافية والترويحية والعروض المختلفة والألعاب الخاصة بالأطفال، فضلا عن العروض الخاصة بالفرق الشعبية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية