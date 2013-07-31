بلدية الخرج تبدأ تنفيذ خطة العيد

بدأت إدارة الحدائق وعمارة البيئة في بلدية الخرج تنفيذ خطتها التجميلية لميادين وشوارع السيح، استعدادا للاحتفال بعيد الفطر المبارك. وتشهد الحدائق والمتنزهات والطرق والشوارع الرئيسة والميادين العامة بالسيح أعمالا مكثفة لتركيب أعمدة الإنارة التجميلية وتجهيز المواقع الترفيهية ومواقع العروض المختلفة، إلى جانب المواقع الأخرى التي تضم الأسواق والمراكز التجارية والمدن الترفيهية. يذكر أن احتفالات العيد لهذا العام تقام في برج مياه الخرج على طريق الملك عبدالعزيز وتشتمل على مجموعة من البرامج والفعاليات الثقافية والترويحية والعروض المختلفة والألعاب الخاصة بالأطفال، فضلا عن العروض الخاصة بالفرق الشعبية.