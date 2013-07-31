725 سلة غذائية للمستفيدين من جمعية بني كبير

وزعت جمعية البر الخيرية بمركز بني كبير في منطقة الباحة أكثر من 725 سلة غذائية رمضانية للمسجلين بها تضمنت احتياجات الأسرة من المواد الغذائية مثل الحليب والزيت والمكرونة والشعيرية والعصيرات، إلى جانب المواد العينية التي تزامن توزيعها مع السلال المشتملة على الأرز والدقيق والسكر والتمر. وأوضح أمين عام الجمعية عثمان محمد الغامدي أنه تم تغذية بطاقات البركة الممنوحة للمستفيدين بمبلغ 400 ألف ريال لتواكب ما تقدمه الجمعية خلال الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن أعداد الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية يصل لقرابة الـ 725 أسرة.