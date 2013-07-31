15 متطوعا يتبنون «هم بانتظارك» عند الإشارات

ظيفة عثمان (جازان)

بدأ فريق نبض التطوعي خدمة عدد من الأسر المحتاجة والفقيرة حيث ركزوا عملهم في تلك الأيام الفضيلة على توزيع مجموعة من السلال الغذائية ?كثر من 40 أسرة في جميع قرى محافظة أحد المسارحة. كما عمل الفريق على توزيع العديد من وجبات الإفطار عند إشارات المرور الضوئية للمسافرين بالإضافة إلى نشرات توعوية وتحذيرية وتوجيهية لخطر السرعة والتي تجاوز عددها 350 وجبة ونشرة مطلقين عليها مسمى (هم بانتظارك) ويضم الفريق 15 متطوعا جميعهم متطوعون في عمل الخير ولكنهم مازالوا يبحثون عن الدعم لإنقاذ تلك الأسر.