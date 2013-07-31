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نجاح عملية نادرة في الأمعاء لطفل بمستشفى نجران

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نجاح عملية نادرة في الأمعاء لطفل بمستشفى نجران نجاح عملية نادرة في الأمعاء لطفل بمستشفى نجران
تمكن فريق طبي من مستشفى الولادة والأطفال بنجران مؤخرا من إجراء عملية جراحية نادرة في الأمعاء لطفل يبلغ من العمر سبع سنوات.وأوضح الناطق الإعلامي بصحة منطقة نجران محسن الربيعان أن الطفل كان يعاني من آلام شديدة في منطقة البطن وقيء مستمر، وبعد عمل الفحوصات اللازمة تبين أنه يعاني من انسداد تام بالأمعاء، حيث قام فريق طبي بعمل استكشاف للبطن تحت التخدير العام، تبين فيه وجود تشوه نادر جدا أدى إلى حدوث انسداد بالأمعاء عبارة عن فتق بمساريق القولون المعترض من الجهة اليسرى ملاصق للأوعية الدموية الرئيسية للبطن (Lt mesocolic hernia) مع انحشار معظم الأمعاء الدقيقة داخل هذا الفتق.وأبان الربيعان أنه تم التدخل الجراحي في الوقت المناسب وإخراج الأمعاء المنحشرة وإجراء العملية بنجاح ولله الحمد، مشيرا إلى أن صعوبة هذه الحالات تتمثل في ندرتها وصعوبة تشخيصها وتحديد الوقت المناسب للعمل الجراحي، بالإضافة إلى أن وجود الفتق في مكان خطر بجوار الأوعية الدموية الرئيسية للبطن.

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