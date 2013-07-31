اختتام ملتقى «الحنيك» الخامس بشعار «رمضان طورني»

يوسف فرحان (جدة)

اختتمت بمركز الشفا بمحافظة بلقرن فعاليات ملتقى قبيلة (الحنيك) الخامس تحت شعار (رمضان طورني) وذلك بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد ودعوة الجاليات ببلقرن.وقال الشيخ خالد بن علي القرني المشرف العام على الملتقى أن الملتقى اشتمل على العديد من الفعاليات من محاضرات دينية في القرآن والإعجاز العلمي ولقاءات شبابية ودورات تدريبية وحفلات سمر وألعاب ترفيهية ومحاضرات طبية ومهرجان للتراث الشعبي بالمنطقة ودورات في الإسعافات الأولية وأمسيات شعرية ومحاضرات للجاليات المسلمة وإفطار جماعي وتوزيع سلال رمضانية وتنظيف للمساجد، وقد شارك في هذه الفعاليات العديد من أبناء القبيلة.وأضاف الشيخ خالد أن الملتقى حرص على استقطاب بعض الرموز من الدعاة والمتخصصين والأطباء والمنشدين لإثراء الملتقى وحتى تكون الفائدة أكثر، مبينا أنه قد تم الترويج للملتقى وبرامجه وتغطيته يوميا عن طريق المنتديات المتخصصة وبرامج التواصل الاجتماعي مما أدى لتفاعل شهد به الجميع. ومن جهتهم أبدى أفراد قبيلة (الحنيك) سعادتهم بما قام به أبناء قبيلتهم وخصوصا الشباب منهم من اجتهد لإظهار الملتقى بهذه الصورة الرائعة والتي تتحسن عام بعد عام. وقد حضر الحفل الختامي رئيس مركز الشفا بمحافظة بلقرن ظافر بن محمد الشهري وقام بتوزيع الجوائز في نهاية الحفل وأعرب عن سعادته بما شاهده من جهود منظمة ومقننة وأشاد بتسخير كل وسائل التقنية والتواصل الحديثة لإنجاح الملتقى.ولم يخف شيوخ وأعيان القبائل ممن حضروا الحفل الختامي تميزه في البرامج والطرح والإخراج مما زاد من تفاعل الجمهور معه.