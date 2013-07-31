انقطاع الكهرباء يوقف الحركة في أسواق بيشة

عبدالله آل قمشة (بيشة)

أدى انقطاع التيار الكهربائي عن أسواق وسط البلد في محافظة بيشة مساء أمس وأمس الأول إلى إرباك المتسوقين وإغلاق المحلات خوفا من تعرضها للسرقة خصوصا محلات الذهب والمجوهرات.وأبدى عدد من أصحاب المحال التجارية والمتسوقين تذمرهم واستياءهم من انقطاعات التيار الكهربائي بشكل مستمر وخاصة في هذه الأيام التي تشهد تدفق أعداد كبيرة من المتسوقين للتسوق لقرب عيد الفطر المبارك.وأكد عدد من المتسوقين أنهم يقطعون عشرات الكيلومترات من القرى والمراكز البعيدة لغرض التسوق لكن انقطاع التيار عن الأسواق واستمرار الانقطاع لساعات طويلة يجبرهم على العودة دون قضاء حاجياتهم.فيما أكد عدد من أصحاب المحلات التجارية أن انقطاع الكهرباء سبب لهم خسائر كبيرة، حيث أجبرهم على إغلاق محلاتهم خوفا من تعرضها للسرقة. وناشد الجميع شركة الكهرباء بإيجاد حل لهذه المشكلة الدائمة، فيما لم تجب الكهرباء على اتصالات «عكاظ» لمعرفة الأسباب والحلول لهذه المشكلة الموسمية، إلا أن أحد موظفي كهرباء بيشة فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح أشار إلى أن مشكلة الانقطاع بسبب زيادة الأحمال وعدم استعداد الشركة لمثل هذه الظروف.