مصادرة وإتلاف نصف طن من الخضروات الفاسدة

منيف الكويكبي (القريات)

ضبطت وحدة مراقبة السوق المركزي ببلدية القريات بالتنسيق مع قسم الأمن والسلامة في سياق جولاتها التفتيشية كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة منتهية الصلاحية. وأكد مدير الوحدة عبدالكريم العنزي أن الجولات الرقابية مستمرة بشكل دوري مستمر طيلة أيام شهر رمضان وعلى فترات صباحية ومسائية. وأثمرت الحملة عن أكثر من 41 صندوقا من مختلف الأصناف منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى إتلاف ما يقارب 500 كليو جرام. ومن جهته طالب العنزي المواطنين بالتواصل مع مكتب وحدة السوق المركزي والإبلاغ عن أية مخالفات.