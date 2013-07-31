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أمسية رمضانية لكتاب عدل القريات

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أمسية رمضانية لكتاب عدل القريات أمسية رمضانية لكتاب عدل القريات

 منيف الكويكبي (القريات)

أقامت كتابة عدل القريات أمسية رمضانية لمنسوبيها في إطار لقاءاتها الدورية وحرصها ورعايتها لموظفيها وزرع روح الألفة والتواصل فيما بينهم من مختلف المستويات الوظيفية بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدلات الرضا للموظفين عبر المبادرات والأنشطة الثقافية والمجتمعية. وحضر الأمسية رئيس كتابة عدل القريات الشيخ ناجح بن علي الشراري ونائبه الرئيس المساعد الشيخ محمد عنيف الشمري وكتاب العدل الشيخ منور الضبعاني والشيخ محمد الفحام وعدد من المسؤولين وجميع العاملين في الإدارة بالاضافة إلى الضيوف الذين حضروا الأمسية. وأوضح المشرف على تنظيم الأمسية محمد الشمري بأن اللقاء ليس الأول من نوعه بل إن كتابة عدل القريات اعتادت على تنظيم مثل هذه اللقاءات والبرامج الاجتماعية الهادفة بشكل دائم لتسهم في توثيق روابط العلاقات بين المسؤولين والموظفين بعيداً عن أجواء العمل الرسمية وتعطي دافعا بلا شك لسير العمل، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على أداء العاملين والمراجعين، كما أنها تبني علاقات اجتماعية مع الزملاء في ظل الأجواء الرمضانية مما يعزز جانب التواصل.

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