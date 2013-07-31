أمير تبوك يستعرض أعمال الخير في اجتماع الجمعية

علي بدير (تبوك)

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية برنامج الأمير فهد بن سلطان الاجتماعي في مكتبه بالإمارة أمس الاول اجتماع مجلس إدارة الجمعية بحضور أعضائها.وفي بداية الاجتماع هنأ سموه الجميع بدخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك ودعا الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم. وقال سموه «يسعدني أن نجتمع في الشهر الكريم لاستعراض أعمال الخير في شهر الخير التي تقوم بها الجمعية».بعد ذلك استعرض الاجتماع كافة النقاط المدرجة على جدول الأعمال ومنها الاطلاع على تقارير اللجان المختصة لتسليم الإسكان الخيري لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية بكافة محافظات منطقة تبوك التي تشرف عليها جمعية البرنامج لتخصيص 250 وحدة سكنية للأسر الأشد احتياجا حيث تم تسليم 40 وحدة سكنية في تبوك و25 وحدة في مركز الخريبة و20 بمركز الجهراء، وجار استكمال تجهيز 30 وحدة سكنية في محافظة الوجه واستكمال تسليم كافة الوحدات السكنية في بقية المحافظات والمراكز في هذا الشهر المبارك. ودعا سمو أمير المنطقة الله تعالى أن يجعل هذه الأعمال الخيرية في موازين حسنات سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز رحمه الله التي تقوم فيها مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية، كما استعرض الاجتماع تقارير مشاريع الإسكان الخيرية والجوامع والمجمعات الثقافية ومحطات تحلية البحر المنفذة والجاري تنفيذها في كافة محافظات المنطقة من قبل جمعية برنامج الأمير فهد بن سلطان ومنها الانتهاء من تسليم 8 محطات للتحلية وجار تنفيذ محطة في (مقنا) لتصل الطاقة الإنتاجية لهذه المحطات 6000 متر مكعب، وجار تنفيذ جامع في مركز البدع ومجمعات ثقافية في الوجه وأملج وإسكان خيري في تبوك والمحافظات والمراكز بعدد 176 وحدة سكنية تابعة للجمعية كما تم الاطلاع على تقرير موجز عن إنجازات الجمعية خلال هذا العام من مساعدات ترميم منازل ومساعدات نقدية وعلاج وتسديد رسوم مدرسية للأيتام وسداد ديون ومساعدات للزواج الجماعي ومساعدات تأمين وسيلة نقل وسداد إيجار منازل ومساعدات للمتعففين وأيضا مساعدات البحث عن عمل وتوصيل التيار الكهربائي مع مساعدة أكثر من 2769 أسرة مستفيدة من خدمات الجمعية.وفي نهاية الاجتماع أكد سمو أمير المنطقة على أن تعمل الجمعيات الخيرية بالمنطقة في تنفيذ الأهداف التي بنيت عليها ومنها مساعدة الفرد والأسر والتوجه إلى الأعمال الخيرية، مثنيا سموه على ما تحقق من إنجازات ودعا محبي الخير الى المساهمة في دعم أعمال الجمعية الخيرية.