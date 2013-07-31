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هيئة تبوك تعتمد 100 عضو للعمل الميداني في العيد

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هيئة تبوك تعتمد 100 عضو للعمل الميداني في العيد هيئة تبوك تعتمد 100 عضو للعمل الميداني في العيد

 محمد الساعد (تبوك)

اعتمد المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ فهد بن حسن السويح تكليف عدد (100 عضو ميداني) وتسخير أكثر من (45 مركبة ميدانية مجهزة) لتغطية العمل على الوجه الأمثل في العيد، حيث وجه رؤساء مراكز مدينة تبوك خلال اجتماعه أمس لمناقشة خطة العمل الميدانية خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك مع أهمية مضاعفة الجهد والتركيز على متابعة الأسواق والمجمعات التجارية مع التأكيد على توعية المجتمع بكافة شرائحه من خلال النصح وما يتم توزيعه من مواد دعوية كالأشرطة والمطويات. من جانبها دعمت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك إدارة التوعية والتوجيه بفرع منطقة تبوك بعدد (111.000) إصدار منوع من كتيبات ومطويات وعدد (48.000 CD) من إصدارات الرئاسة وذلك لتوزيعها في المشاركات والبرامج التوجيهية والمناسبات الدعوية.

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